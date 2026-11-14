Naukowcy z Universitat Rovira i Virgili określili skuteczne warunki ekstrakcji oleju ze zużytych fusów kawowych, które pozwalają zachować pozostałą biomasę do dalszego przetwarzania. Jak podaje ScienceDaily, olej z tego odpadu może być surowcem do produkcji biodiesla, a materiał pozostały po ekstrakcji — do wytwarzania innych rodzajów paliw i substancji chemicznych.

Zużyte fusy kawowe zawierają około 15% lipidów. Światowa produkcja ziaren kawy wynosi około 10 mln ton metrycznych rocznie, lecz tylko niewielka część materiału ziaren trafia do gotowego napoju, a reszta staje się odpadem stałym.

Warunki ekstrakcji

Zespół z wydziału inżynierii chemicznej badał wpływ temperatury, czasu trwania procesu oraz stosunku rozpuszczalnika do suchej pozostałości. Do oddzielania tłuszczów zastosowano n-heksan. Za optymalne warunki badacze uznali temperaturę 45 °C, czas 60 minut oraz 35 ml heksanu na gram suchej pozostałości.

W tych warunkach udało się wyekstrahować około 90% ilości oleju, którą można uzyskać metodą Soxhleta — powszechną techniką laboratoryjną o wysokiej wydajności ekstrakcji. Zoptymalizowany proces zapewnił także czystszy olej: udział zanieczyszczeń wyniósł 0,3% wobec 3,9% w metodzie Soxhleta.

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Analiza chemiczna wykazała, że skład kwasów tłuszczowych pozostawał stały w różnych warunkach eksperymentalnych. Największy udział w oleju miały kwasy linolowy i palmitynowy, co wskazuje na jego potencjał jako składnika do produkcji biodiesla.

Dalsze wykorzystanie pozostałości

Po ekstrakcji oleju fusy kawowe zachowują strukturę lignocelulozową, obejmującą celulozę, hemicelulozę i ligninę. Składniki te mogą być przetwarzane na bioetanol, kwas mlekowy, polihydroksyalkaniany, związki fenolowe oraz składniki do produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego.

Naukowcy sprawdzili również ekstrakcję z zastosowaniem ultradźwięków i mikrofal. Chociaż metody te przyspieszały początkowe etapy ekstrakcji, pod względem łącznej oceny czystości oleju, efektywności, zużycia energii i możliwości skalowania bardziej zrównoważony okazał się tradycyjny proces okresowy z n-heksanem.

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