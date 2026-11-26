Badacze z Uniwersytetu w Bazylei ustalili, że ciasno upakowane DNA na obrzeżu jądra komórkowego chroni zarodki nicienia C. elegans przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UVB. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Science Advances informuje News-Medical.

Rola porów jądrowych

W jądrze komórkowym część DNA znajduje się w stanie ciasno upakowanym i przeważnie nieaktywnym — w heterochromatynie. Zwykle jest ona związana z blaszką jądrową, siatkowatą strukturą po wewnętrznej stronie otoczki jądrowej. Taka organizacja pomaga uporządkować genom i regulować aktywność genów.

Zespół profesor Susan Mango zbadał, jak takie rozmieszczenie powstaje podczas rozwoju embrionalnego. Naukowcy ustalili, że czas pojawienia się heterochromatyny na obrzeżu jądra zależy od liczby porów jądrowych — kanałów w otoczce jądrowej, przez które cząsteczki przemieszczają się między jądrem a komórką.

We wczesnych etapach rozwoju otoczka jądrowa jest gęsto pokryta takimi porami, dlatego heterochromatyna nie może gromadzić się przy blaszce jądrowej. W miarę rozwoju liczba porów maleje, zwalniając miejsce dla ciasno upakowanego DNA. Jednocześnie fragmenty DNA w tych strefach stają się mniej aktywne. Gdy badacze obniżali poziom poszczególnych komponentów porów jądrowych, heterochromatyna gromadziła się przy blaszce jądrowej wcześniej niż zwykle.

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Ochrona przed ultrafioletem

Młode zarodki bez uformowanej warstwy heterochromatyny obwodowej okazały się bardzo wrażliwe na promieniowanie UVB — składnik światła słonecznego zdolny do uszkadzania DNA. Starsze zarodki były znacznie bardziej odporne.

W starszych zarodkach uszkodzenia DNA koncentrowały się głównie na obrzeżu jądra, w heterochromatynie. Jeśli połączenie heterochromatyny z blaszką jądrową zostało zaburzone, uszkodzenia rozprzestrzeniały się po całym jądrze, a przeżywalność zarodków spadała.

Powstawanie tej ochronnej warstwy wiąże się ze składaniem jaj. We wczesnym stadium zarodki rozwijają się wewnątrz organizmu matki, gdzie są w dużej mierze chronione przed promieniowaniem ultrafioletowym. Do czasu złożenia jaj zaczynają już tworzyć własną warstwę heterochromatyny obwodowej.

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