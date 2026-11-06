W szkole Nyabisase Mixed Secondary w Bobasi, w hrabstwie Kisii w Kenii, uczniowie podczas egzaminów KCSE zaatakowali grupę monitorującą przebieg egzaminów i odebrali policjantowi pistolet. Według Nation Kenya, uczestnicy zamieszek mieli broń przez prawie trzy godziny.

Obrażenia podczas incydentu

Do zdarzenia doszło w czwartek między pierwszą a drugą pracą egzaminacyjną. Uczniowie zaatakowali przedstawicieli Kenijskiej Narodowej Rady Egzaminacyjnej (KNEC) oraz policjantów, którzy przybyli z Nairobi, aby monitorować egzaminy.

Komendant policji hrabstwa Kisii Ronald Kirui oświadczył, że przedstawiciele KNEC i kilku policjantów odniosło obrażenia. Jak powiedział, funkcjonariusze przeszukali szkołę i znaleźli pistolet. Okoliczności, w których policjant stracił broń, są badane.

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Szkołę zamknięto

Do placówki skierowano policję do zwalczania zamieszek, aby je powstrzymać. Po incydencie władze zdecydowały o zamknięciu szkoły i odesłaniu wszystkich uczniów do domów.

W lipcu 2026 roku szkołę już zamykano z powodu gwałtownych protestów po powołaniu nowego dyrektora. Wówczas uczniowie starli się z nauczycielami, rzucali kamieniami, a zamieszki zakończyły się pożarem w jednym z internatów.

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