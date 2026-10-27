Uczniowie szkoły Cobar High w Australii wraz z profesjonalnym Noise String Quartet wykonali utwór muzyczny w Cobar Sound Chapel — stałej instalacji dźwiękowej w dawnym zbiorniku wodnym niedaleko miejscowości Cobar. Podczas występu zagrał także wykonawca na didgeridoo, informuje ABC News.

Muzyka z przestrzeni i naturalnych materiałów

Utwór przygotowano podczas warsztatów z kompozytorem i wykładowcą Konserwatorium w Sydney Jimem Coylem. Jak powiedział, uczniowie przedstawili wiele pomysłów, które udało się wcielić w partyturę. Kompozytor zaznaczył, że wykorzystanie samej konstrukcji jako elementu kompozycji było dla niego nowym doświadczeniem.

Uczestnikom zaproponowano pracę z dźwiękami otaczającego środowiska. Wykorzystywali do tego między innymi patyki, kamienie i gałęzie. Nauczycielka muzyki Laura Andrew powiedziała, że uczniowie tworzyli różne dźwięki i w ten sposób celebrowali swoje miasto oraz jego szczególne cechy.

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Instalacja w 125-letnim zbiorniku

Cobar Sound Chapel powstała w 2022 roku. Jej architektem był Glenn Murcutt, a muzyczną część projektu stworzył kompozytor Georges Lentz. Jednocześnie srebrny zbiornik wodny, w którym mieści się instalacja, ma 125 lat.

Były uczeń Cobar High, przedstawiciel ludu Wiradjuri Xander Jeffrey, wykonał podczas koncertu partię na didgeridoo. Opowiedział, że przestrzeń Sound Chapel wzmacnia brzmienie instrumentu, tworząc silne echo i wibracje. Według Jeffreya gra na didgeridoo pomogła mu ponownie nawiązać więź ze swoją kulturą.

Na występ przyjechali widzowie z innych regionów Australii. Niektórzy uczniowie powiedzieli po koncercie, że to doświadczenie zainspirowało ich do dalszego zajmowania się muzyką.

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