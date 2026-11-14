Uczniowie z Wietnamu, którzy przybyli do Niemiec na szkolenie zawodowe w sektorze opieki, mieszkali po osiem osób w jednym pokoju. Informowali również o nieregularnych wypłatach lub całkowitym braku wypłat, wynika z materiału Der Spiegel.

Warunki mieszkaniowe

Materiał SPIEGEL TV opowiada o doświadczeniach uczniów podczas ich pobytu w Niemczech. Jedna z osób, o których mowa w materiale, porównała konieczność tłoczenia się wszystkim w jednym pomieszczeniu do przebywania w grobie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wypłaty i groźby

Według publikacji wynagrodzenie za szkolenie wypłacano nieregularnie albo nie wypłacano go wcale. Osobom, które pytały o wypłatę wynagrodzenia, grożono zwolnieniem.

Materiał przygotowała dziennikarka Jessie Schrödter dla SPIEGEL TV. Der Spiegel opublikował materiał 14 listopada 2026 roku.

Czytaj nas na