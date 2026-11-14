Uczniowie z Wietnamu w Niemczech mieszkali po osiem osób w pokoju — Der Spiegel
Uczniowie z Wietnamu, którzy przybyli do Niemiec na szkolenie zawodowe w sektorze opieki, mieszkali po osiem osób w jednym pokoju. Informowali również o nieregularnych wypłatach lub całkowitym braku wypłat, wynika z materiału Der Spiegel.
Warunki mieszkaniowe
Materiał SPIEGEL TV opowiada o doświadczeniach uczniów podczas ich pobytu w Niemczech. Jedna z osób, o których mowa w materiale, porównała konieczność tłoczenia się wszystkim w jednym pomieszczeniu do przebywania w grobie.
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Wypłaty i groźby
Według publikacji wynagrodzenie za szkolenie wypłacano nieregularnie albo nie wypłacano go wcale. Osobom, które pytały o wypłatę wynagrodzenia, grożono zwolnieniem.
Materiał przygotowała dziennikarka Jessie Schrödter dla SPIEGEL TV. Der Spiegel opublikował materiał 14 listopada 2026 roku.