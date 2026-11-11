Naukowcy z UCLA Health w USA ustalili, że szczegółowe dane z dzienników szkolnych lepiej niż średnia ocen GPA pomagały identyfikować uczniów, którzy do ósmej klasy zgłaszali używanie alkoholu, konopi indyjskich lub innych substancji. Informuje o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w Journal of School Health.

Dane 289 uczniów

Naukowcy przeanalizowali dane edukacyjne 289 uczniów z regionu Los Angeles, których obserwowano od szóstej do ósmej klasy. Większość uczestników mieszkała w społecznościach o niskich dochodach, gdzie rodziny mogą napotykać przeszkody w regularnym dostępie do opieki zdrowotnej.

Do ósmej klasy niemal 15% uczestników zgłosiło, że co najmniej raz używało substancji psychoaktywnych. Badacze zestawili te odpowiedzi z GPA oraz danymi z dzienników szkolnych, które obejmowały wyniki testów i krótkich sprawdzianów, wykonywanie prac domowych, zaangażowanie i udział w pracy na lekcji.

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Rola udziału w nauce

Według wniosków autorów wskaźniki zaangażowania i udziału w zajęciach okazały się dokładniejszymi sygnałami do identyfikowania uczniów zagrożonych używaniem substancji niż GPA. Przypuszczają oni, że takie informacje mogą pełniej odzwierciedlać czynniki osobiste i środowiskowe związane z zachowaniem nastolatków.

Badacze podkreślili, że wyniki uzyskano na małej próbie i wymagają one weryfikacji w badaniach na większą skalę — w różnych miastach, typach szkół i społecznościach. Ich zdaniem wykorzystanie takich danych może potencjalnie pomóc we wczesnym wykrywaniu ryzyka wśród nastolatków, którzy rzadko przechodzą profilaktyczne badania lekarskie.

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