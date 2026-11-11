UCSF uruchamia badanie z udziałem do 3 tys. osób — News-Medical

Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco (UCSF) w USA uruchamia globalne badanie CANOPY, w ramach którego planuje obserwować doświadczenia do 3 tys. osób, które już zamierzają używać psychodelików w domu, na zorganizowanych wyjazdach retreatowych lub w innych warunkach. Naukowcy będą oceniać zmiany nastroju, samopoczucia i innych wskaźników psychologicznych uczestników, informuje News-Medical.

Obserwacja poza laboratoriami

CANOPY nie jest tradycyjnym badaniem klinicznym: badacze nie będą dostarczać uczestnikom psychodelików ani określać, jakich substancji będą używać. Do projektu będą rekrutowane osoby pełnoletnie, które przed przystąpieniem do badania już planują użyć psychodeliku i są gotowe poddawać się ocenom naukowym. Główna część badania będzie prowadzona zdalnie.

Uczestnicy będą wypełniać standaryzowane ankiety przed i po użyciu substancji, a także przez sześć miesięcy po nim. Badanie obejmie psylocybinę, LSD, ayahuaskę, ibogainę, MDMA i ketaminę.

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Dane o mózgu i fizjologii

Część uczestników, którzy będą mogli przyjechać do UCSF, przejdzie neuroobrazowanie i elektroencefalografię. Przed planowanym doświadczeniem psychodelicznym przekażą również próbki krwi i śliny oraz będą korzystać z urządzeń przenośnych do zbierania danych fizjologicznych poza laboratorium.

Kierownik CANOPY, profesor neurologii UCSF Robin Carhart-Harris, powiedział, że projekt ma umożliwić naukowo rzetelne badanie doświadczeń, które zwykle zachodzą poza kontrolowanymi warunkami laboratoryjnymi. Badacze chcą ustalić, dlaczego rezultaty doświadczeń psychodelicznych mogą znacząco różnić się między ludźmi, oraz oddzielić wpływ substancji od indywidualnych czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych.

CANOPY otrzymał do 1,4 mln dolarów finansowania od amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Dziedzinie Zdrowia (ARPA-H). Łącznie trzy projekty badawcze UCSF dotyczące psychodelików otrzymały od agencji do 8,5 mln dolarów. Dane CANOPY planuje się wykorzystać w przyszłych badaniach klinicznych oraz do oceny ryzyka i korzyści związanych z używaniem psychodelików poza kontrolowanymi badaniami.

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