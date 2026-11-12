W palestyńskim Chan Junus na południu Strefy Gazy izraelski nalot na kompleks medyczny Naser zabił czterech Palestyńczyków. Według Anadolu Agency o ofiarach śmiertelnych poinformował rzecznik obrony cywilnej Mahmud Basal.

Atak na budynek szpitala

W czwartkowy poranek atak trafił w drugie piętro budynku Al-Jasin, znajdującego się na terenie kompleksu medycznego w zachodniej części Chan Junus. Dyrektor szpitala oświadczył, że w wyniku ataku znaczne uszkodzenia odniosły oddziały intensywnej terapii i chirurgii.

Inne ataki w Gazie

Dzień wcześniej, 11 listopada, kolejnych pięciu Palestyńczyków zginęło w izraelskich atakach w mieście Gaza i obozie dla uchodźców Burejdż. Jeszcze jedna osoba zmarła od obrażeń odniesionych podczas izraelskiego ataku 10 listopada.

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Anadolu Agency podaje, że ataki mają miejsce wśród tego, co agencja określa jako trwające naruszenia przez Izrael porozumienia o zawieszeniu broni, które weszło w życie 10 października 2025 roku. Według danych przytoczonych przez agencję od tego czasu zginęło 1 622 Palestyńczyków, a kolejnych 5 878 zostało rannych.

Według Anadolu Agency od października 2023 roku w wyniku wojny Izraela przeciwko Gazie zginęło ponad 74 600 Palestyńczyków, a niemal 176 000 zostało rannych. Agencja poinformowała również o zniszczeniu 90% infrastruktury tego terytorium.

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