Izraelski dron przeprowadził uderzenie w rejonie Al-Mawasi na południu Gazy, w wyniku którego zginął jeden Palestyńczyk, a dwóch kolejnych zostało rannych. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na medyków z kompleksu Nasera.

Ataki na północy Gazy

Według lokalnych źródeł na północy enklawy izraelski dron zrzucił ładunki wybuchowe na domy i namioty, w których przebywają przesiedleni Palestyńczycy. Doszło do tego w rejonie Al-Salatin na zachód od Beit Lahii. W tym samym miejscu informowano również o kontynuowaniu ostrzału artyleryjskiego w północno-zachodniej Gazie.

Dane o ofiarach

Dzień wcześniej, według źródła medycznego w szpitalu Asz-Szifa, uderzenie izraelskiego drona w rejonie As-Saftawi na północy Gazy zabiło dwóch Palestyńczyków i raniło trzech.

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Ministerstwo Zdrowia Gazy oświadczyło, że od początku obowiązywania zawieszenia broni 10 października 2025 roku w wyniku naruszeń porozumienia zginęło 1 643 Palestyńczyków, a kolejnych 5 964 zostało rannych. Resort podał te dane według stanu na sobotę.

Według ministerstwa od października 2023 roku w Gazie zginęło ponad 74 tysiące Palestyńczyków, a ponad 176 tysięcy zostało rannych. W materiale zaznaczono również, że wojna zniszczyła około 90% infrastruktury Gazy, a ONZ szacuje koszt jej odbudowy na około 71,4 mld dolarów.

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