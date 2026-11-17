W miejscowości Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim w Ukrainie zakończono prace poszukiwawczo-ratunkowe po rosyjskim ataku na punkt wydawania pomocy humanitarnej 2 listopada. Liczba ofiar śmiertelnych ataku wzrosła do 72 osób, poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wyhiwski.

Poszukiwania trwały dwa tygodnie

Według Meduzy ratownicy przez dwa tygodnie szukali zabitych, mimo nieustannego ostrzału. Wyhiwski oświadczył, że w tym czasie Rosja — państwo-agresor — 11 razy ostrzelała miejscowość.

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Dziewięć ataków było wymierzonych bezpośrednio w miejsce prowadzenia prac poszukiwawczych. W wyniku ostrzałów rannych zostało trzech policjantów i czterech ratowników, uszkodzono także sprzęt.

Atak na dawną szkołę

2 listopada rosyjskie wojska zrzuciły bomby lotnicze na budynek dawnej szkoły w Komyszuwasze, gdzie miejscowym mieszkańcom wydawano pomoc humanitarną. Atak ten stał się jednym z najbardziej śmiercionośnych podczas pełnoskalowej wojny. Według dostępnych szacunków więcej ofiar mógł spowodować jedynie atak na Mariupolski Teatr Dramatyczny 16 marca 2022 roku.

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