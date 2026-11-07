Powrót umiarkowanej inflacji w Japonii ożywia gotowość firm do podejmowania ryzyka i stymuluje inwestycje krajowe, powiedział prezes Banku Japonii Kazuo Ueda. Powiedział to podczas wykładu Michela Camdessusa na temat bankowości centralnej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, informuje Anadolu Agency.

Inwestycje i kredytowanie

Według Uedy od czasu pandemii inwestycje japońskich przedsiębiorstw w środki trwałe przekroczyły maksimum z początku lat 90. Bankowe kredytowanie w kraju wzrosło ostatnio o ponad 5%, co było najszybszym tempem od trzech dekad w związku z ożywieniem pożyczek korporacyjnych.

Zgodnie z badaniem Banku Japonii ponad 70% firm podało, że w latach 2023–2024 aktywniej inwestowało w kraju. Ueda wskazał ostry niedobór siły roboczej jako główny czynnik tego zjawiska.

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Automatyzacja i produktywność

Niedobór pracowników, według oceny prezesa banku centralnego, skłania japońskie firmy do zwiększania inwestycji w krajowe moce produkcyjne oraz wdrażania automatyzacji oszczędzającej pracę. Wśród kierunków inwestycji wymienił również dekarbonizację i transformację cyfrową.

Ueda zauważył, że ożywienie inwestycji krajowych może pomóc Japonii osiągnąć sformułowany cztery dekady temu cel korekty gospodarczej zorientowanej na popyt wewnętrzny poprzez zmniejszenie nadwyżki oszczędności przedsiębiorstw. Jednocześnie dochody pierwotne netto z inwestycji zagranicznych, które przekraczają 6% PKB, nadal będą ważnym elementem rachunków zewnętrznych kraju. Dodał, że starzenie się społeczeństwa może zmniejszać oszczędności gospodarstw domowych, podczas gdy wyższa produktywność i nakłady kapitałowe mogą stopniowo zmniejszać lukę między oszczędnościami krajowymi a inwestycjami.

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