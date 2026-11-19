UEFA warunkowo zakazała kibicom Anglii udziału w meczu wyjazdowym — Sky Sports News
UEFA warunkowo zakazała kibicom reprezentacji Anglii udziału w jednym meczu wyjazdowym z powodu rasistowskiego i/lub dyskryminującego zachowania podczas meczu Ligi Narodów przeciwko Hiszpanii w Madrycie. Reprezentacja Anglii wygrała to spotkanie 3:2.
Sankcję zawieszono na dwa lata
Kara przewiduje zakaz udziału w jednym meczu wyjazdowym, jednak UEFA zawiesiła ją na dwuletni okres próbny. Football Association została również ukarana grzywną w wysokości 12 600 funtów szterlingów.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Według Sky Sports News, sankcje są związane z antykatolickimi i antyirlandzkimi okrzykami podczas meczu w Madrycie.
Reakcja Football Association
Przedstawiciel Football Association oświadczył, że organizacja nie będzie tolerować niedopuszczalnych i głęboko obraźliwych okrzyków. Jak powiedział, stowarzyszenie będzie współpracować z policją obecną na domowych i wyjazdowych meczach reprezentacji Anglii, aby ustalić osoby zaangażowane i podjąć niezbędne działania.