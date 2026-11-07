Reprezentacja Walii w rugby pokonała Japonię 28:21 na stadionie Principality w Cardiff. Josh Adams zdobył dwa przyłożenia, a Walia utrzymała prowadzenie w nerwowej końcówce meczu, informuje Sky Sports.

Wymiana przyłożeń w pierwszej części meczu

Gospodarze otworzyli wynik już w trzeciej minucie dzięki przyłożeniu Archiego Griffina. Osiem minut później Japonia odpowiedziała punktową akcją Bena Guntera. Później zespoły ponownie wymieniły się przyłożeniami: Louis Rees-Zammit przerwał serię ośmiu meczów międzynarodowych bez przyłożenia, a dla reprezentacji Japonii punktował Warner Dearns.

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Nerwowa końcówka

W drugiej połowie Adams zdobył swoje drugie przyłożenie, co umocniło pozycję Walii. Jednak pięć minut przed końcem meczu Kenta Fukuda zmniejszył stratę Japonii i zaostrzył rywalizację w ostatnich minutach. Już w doliczonym czasie Walia wywalczyła rzut karny, który pomógł drużynie utrzymać zwycięski rezultat.

14 listopada Walia zagra w Cardiff z Nową Zelandią w drugim meczu Northern Series. Japonia tego samego dnia zmierzy się z Anglią na stadionie Allianz.

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