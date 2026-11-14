Reprezentacja Walii w rugby pokonała Nową Zelandię 35:28 w meczu Nations Championship. To pierwsze zwycięstwo Walijczyków nad All Blacks od 1953 roku, informuje Sky Sports.

Przewaga Walii w pierwszej połowie

Gospodarze dobrze rozpoczęli mecz i objęli prowadzenie 14:0, a później 21:7. Przyłożenia dla Walii zdobyli Tomos Williams, Dewi Lake i Archie Griffin. Jednak decyzja Walijczyków o kontynuowaniu ataku zamiast wykopania piłki w aut pozwoliła Nowej Zelandii wyrównać wynik przed przerwą.

Nowozelandczycy odrobili straty dzięki przyłożeniom Corteza Ratimy, Wallace’a Sititiego i Fehiego Fineanganofo. Ostatnie przyłożenie zostało uznane w trzeciej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy.

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Obrona w decydujących minutach

Na początku drugiej połowy Walia ponownie odskoczyła: Eddie James i Louis Rees-Zammit zdobyli przyłożenia z podwyższeniem, ustalając wynik na 35:21. Peter Lakai zmniejszył stratę Nowej Zelandii do siedmiu punktów.

Końcowa część meczu niemal w całości toczyła się w 22-metrowej strefie Walii. Walijczycy wytrzymali serię ataków rywali i trzykrotnie nie pozwolili Nowozelandczykom przyłożyć piłki na polu punktowym. Walia zagra z Australią 21 listopada w Cardiff, a Nowa Zelandia tego samego dnia zmierzy się z Anglią na Allianz Stadium Twickenham.

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