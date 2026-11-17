Reprezentacja Walii w rugby wróciła do treningów w Cardiff w Walii po zwycięstwie 35:28 nad Nową Zelandią — pierwszym dla Walijczyków w meczach z All Blacks od 1953 roku. Zespół prowadzony przez głównego trenera Steve’a Tandy’ego przygotowuje się teraz do domowego meczu z Australią, który odbędzie się 21 listopada na Principality Stadium, informuje BBC Sport.

Po sobotnim zwycięstwie zawodnicy otrzymali dodatkowy czas, aby spędzić go z rodzinami. Podczas spotkania zespołu rugbiści obejrzeli nagrania z reakcjami kibiców na sukces reprezentacji. Asystent trenera Matt Sherratt zaznaczył, że drużyna rozumie znaczenie tego wyniku dla kraju.

Rekordowa obrona

W meczu z Nową Zelandią Walijczycy wykonali 346 szarż, ustanawiając nowy rekord w meczach międzynarodowych. Dafydd Jenkins wyrównał indywidualny rekord, wykonując 38 szarż. Reprezentacja Walii trzykrotnie nie pozwoliła rywalom zdobyć przyłożenia, zatrzymując ich w pobliżu pola punktowego.

Sherratt, który odpowiada za atak, wysoko ocenił pierwsze 50 minut meczu. Jak powiedział, zespół działał bardzo skutecznie w ataku i szybko przekazywał piłkę skrzydłowym, a młynarz Tomos Williams szczególnie dobrze grał w pobliżu pola punktowego rywali.

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Przygotowania do Australii

Sztab Walii podkreślił, że zwycięstwo nad Nową Zelandią nie zmienia zwykłego trybu przygotowań. Drużyna chce odnieść czwarte z rzędu domowe zwycięstwo, ale Sherratt nazwał Australię poważnym wyzwaniem i ostrzegł, że postęp nie jest liniowy.

Obrońca James Botham, uznany za najlepszego zawodnika meczu z Nową Zelandią, trenował z zespołem, jednak może opuścić zgrupowanie z powodu oczekiwanego narodzenia dziecka. W tamtym spotkaniu 28-letni Botham wykonał 30 szarż i nie pozwolił Nowozelandczykom zdobyć przyłożenia w drugiej połowie.

Do treningów wrócił także zawodnik trzeciej linii Aaron Wainwright, który opuścił mecz z Nową Zelandią z powodu urazu nogi. Druga linia Adam Beard, który doznał urazu barku w spotkaniu z Nową Zelandią, również jest dostępny do wyboru. Tandy ma ogłosić skład na mecz z Australią w czwartek.

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