W Wiedniu w Austrii przedstawiciel ugandyjskiego MSZ Vincent Waiswa Bagiire potwierdził, że kraj prowadzi z państwami UE wstępne rozmowy na temat możliwego utworzenia ośrodka powrotowego dla osób, którym odmówiono azylu. Poinformowało o tym Politico.

Rozmowy z Niderlandami

Według Bagiire Uganda już omawiała tę kwestię z Niderlandami, jednak rozmowy nie posunęły się dotąd daleko. Nie sprecyzował, z jakimi innymi krajami prowadzony jest dialog, i zaznaczył, że znajduje się on na bardzo wczesnym etapie.

W czerwcu europejscy dyplomaci wymieniali Ugandę i Uzbekistan jako możliwe lokalizacje dla unijnych ośrodków migracyjnych. Dzień wcześniej Austria, Dania, Niemcy, Grecja i Niderlandy ogłosiły zamiar rozpoczęcia od przyszłego roku deportacji do ośrodka w Rwandzie.

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Warunki Ugandy

Ugandyjski urzędnik wymienił trzy warunki utworzenia takiego ośrodka: ma on przyjmować wyłącznie osoby pochodzenia afrykańskiego, niekarane oraz bez małoletnich bez opieki dorosłych.

Bagiire oświadczył również, że rozmowy dotyczą nie więcej niż 50 osób, które mogłyby zostać skierowane do otwartych placówek. Jak zaznaczył, nie będą to miejsca detencji: ludzie będą mogli integrować się ze społecznościami i będą mieli swobodę przemieszczania się.

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