Węgry planują złagodzić przepisy dotyczące aborcji — Cyprus Mail

Rząd Węgier planuje ułatwić dostęp do antykoncepcji awaryjnej oraz zmienić kontrowersyjną zasadę z 2022 roku dotyczącą kobiet ubiegających się o aborcję. Premier Péter Magyar zapowiedział pakiet reform w zakresie praw kobiet, informuje Cyprus Mail.

Zmiany w przepisach dotyczących aborcji

Zasada przyjęta za rządów Viktora Orbána wymaga od ciężarnej kobiety, która chce dokonać aborcji, przedstawienia dokumentu od pracownika medycznego potwierdzającego wyraźną oznakę życia. Przepis ten był powszechnie interpretowany jako wymóg stwierdzenia bicia serca płodu.

Procedura spotkała się z krytyką lekarzy i grup obrońców praw człowieka, które określały ją jako okrutną i upokarzającą. Według Magyara zasada nie zmniejszyła liczby aborcji, lecz powodowała dodatkową traumę u kobiet w trudnych okolicznościach i rodziła poważne kwestie bioetyczne.

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Ochrona przed przemocą

Pakiet przewiduje także wzmocnienie ochrony osób, które doświadczyły przemocy, oraz ratyfikację konwencji stambulskiej — międzynarodowego traktatu dotyczącego zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Traktat z 2014 roku wymaga w szczególności kryminalizacji gwałtu w przypadku braku zgody.

Rząd zamierza zmienić kodeks karny, w tym przepisy dotyczące nakazów ochrony. Bezprawne wykorzystywanie intymnych wizerunków ma zostać uznane za przestępstwo, a osobom poszkodowanym wskutek przemocy domowej obiecano szczególne podejście w postępowaniach karnych. Kobiety nie będą też potrzebowały recepty, aby otrzymać antykoncepcję awaryjną, a władze planują działania przeciwko ubóstwu menstruacyjnemu.

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