Węgierski Krajowy Urząd Odzyskiwania i Ochrony Aktywów (NVVH) zajął gotówkę o łącznej wartości 19,5 mln dolarów podczas przeszukań w postępowaniu karnym dotyczącym byłego ministra rozwoju narodowego Miklósa Sesztáka. Część pieniędzy, według The Guardian, znaleziono zakopaną w lasach.

Przeszukania trwały dwa dni

NVVH poinformował, że przeszukania przeprowadzono w czwartek i piątek w kilku miejscach. Śledczy znaleźli również duże sumy gotówki ukryte w budynkach rolniczych i magazynowych, pomieszczeniach mieszkalnych oraz sejfach o wysokiej wartości w odległych lokalizacjach.

Łącznie znaleziono 5 071 632 000 forintów węgierskich, 2 658 350 euro i 1 257 100 dolarów. Urząd zaznaczył, że wszystkie pieniądze przelano na konto Węgierskiego Skarbu Państwa.

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Minister finansów András Kármán poinformował na Facebooku, że po wpłynięciu środków 12 pracowników skarbu spędziło osiem godzin na ich liczeniu, używając pięciu maszyn liczących.

Sprawa dotyczy byłego ministra

Miklós Seszták był ministrem rozwoju narodowego Węgier w latach 2014–2018. Jest oskarżony o przyjmowanie łapówek w schemacie związanym z państwową firmą transportową i zakupem używanych autobusów po zawyżonych cenach.

Premier Péter Magyar wygrał wybory w kwietniu, kończąc 16 lat rządów Viktora Orbána, i obiecał zbadać domniemaną korupcję oraz nadużycia władzy za poprzednich rządów. W ostatnich tygodniach w ramach różnych spraw do aresztu trafili również Seszták, dwóch innych ministrów z okresu Orbána oraz brat byłego premiera.

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