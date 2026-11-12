Ukraina i Federacja Rosyjska, państwo-agresor, podczas dwudniowych negocjacji w Abu Zabi w ZEA wstępnie uzgodniły dużą wymianę jeńców wojennych. Strony miały określić liczbę osób do wymiany następnego dnia, donosi The Japan Times.

Były to pierwsze od dziewięciu miesięcy rozmowy delegacji ukraińskiej i rosyjskiej, odbywające się za pośrednictwem USA. Amerykański przedstawiciel Jared Kushner nazwał nadchodzącą wymianę największym humanitarnym uwolnieniem jeńców od ponad czterech i pół roku wojny. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jej skala będzie znacząca.

Kwestia terytorialna pozostaje trudna

Ukraina i Rosja poinformowały o postępach oraz zamiarze kontynuowania negocjacji, jednak nie podały innych konkretnych ustaleń. Kushner powiedział, że między stronami obecnie nie ma zaufania, a kwestie terytorialne będą najtrudniejsze do uregulowania.

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Kijów odrzuca żądania rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, by przekazać Rosji całe terytorium Donbasu w zamian za pokój. Amerykańscy mediatorzy próbowali skierować dyskusję na powojenne gwarancje bezpieczeństwa i odbudowę. Kushner i specjalny wysłannik USA Steve Witkoff mieli udać się do Moskwy na rozmowy z Putinem, gdzie planowali poruszyć kwestię udziału europejskich partnerów w negocjacjach.

Ukraina nalega na udział Europy

Ukraiński negocjator Dawyd Arachamia powiedział, że rozmowy były trudne, ponieważ rosyjska delegacja przybyła ze sztywnymi wytycznymi. Jednocześnie, jak zaznaczył, negocjacje dały pozytywny impuls do znalezienia rozwiązania do końca roku. Podkreślił, że dalsze rozmowy pokojowe muszą być wielostronne i odbywać się z udziałem Europy.

Europejscy urzędnicy i przedstawiciele NATO spotkali się w Abu Zabi z przedstawicielami USA i Ukrainy, jednak rosyjska delegacja odmówiła spotkania z nimi. Ukraińscy urzędnicy oświadczyli, że Rosja w nocy zaatakowała sześć podstacji elektrycznych w centralnej części Ukrainy, a atak na targowisko w obwodzie odeskim zabił trzy osoby.

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