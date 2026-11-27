Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy oświadczył, że KRLD tymczasowo zawiesiła część współpracy wojskowej z Federacją Rosyjską, państwem-agresorem. Według HUR przerwa dotyczy dostaw amunicji artyleryjskiej i rakiet balistycznych KN-23, a także lotów rosyjskiego lotnictwa wojskowego nad terytorium Korei Północnej.

Jak informuje The Japan Times, ukraiński wywiad wiąże to z napięciami dyplomatycznymi między sojusznikami. Według HUR minister spraw zagranicznych KRLD Choe Son-hui w ubiegłym miesiącu zażądała od Moskwy wyjaśnień dotyczących jej polityki wobec Korei Południowej. Wcześniej zastępca ministra spraw zagranicznych Rosji Andriej Rudenko, według wywiadu, mówił o zamiarze Kremla wspierania deeskalacji napięć między Seulem a Pjongjangiem.

Twierdzenia wymagają potwierdzenia

Treści komunikatu HUR nie udało się niezależnie zweryfikować. Ukraiński wywiad nie sprecyzował, gdzie dokładnie padły przypisywane Choe Son-hui i Rudence wypowiedzi. Ministerstwo Obrony Rosji oraz ambasady KRLD w Rosji, Wielkiej Brytanii i USA nie odpowiedziały na zapytania dziennikarzy.

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Jednocześnie nie udało się potwierdzić publicznych wypowiedzi Rudenki dotyczących deeskalacji na Półwyspie Koreańskim ani wypowiedzi Choe Son-hui o zawieszeniu współpracy wojskowej.

Obecność wojskowa w Rosji

HUR twierdzi również, że Pjongjang opóźnia odpowiedź na rosyjską prośbę o zwiększenie północnokoreańskiej obecności wojskowej w Rosji z około 8,5 tys. do 50 tys. żołnierzy. Według wywiadu jednostki 11. Korpusu Armijnego KRLD pozostają w obwodzie kurskim, a od połowy lata w obwodzie woroneskim rozmieszczono połączoną północnokoreańską jednostkę rakietową, której rosyjskie siły używają do ataków na Ukrainę.

7 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja użyła rakiet KN-23 do uderzenia w ukraiński obiekt energetyczny.

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