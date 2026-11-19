Ukraińscy wojskowi oświadczyli, że podczas operacji kontrofensywnej „Wiwaldi” na wschodzie Ukrainy odzyskali 277 km² terytorium i udaremnili część próby wojsk Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, okrążenia Słowiańska. Poinformował o tym The Japan Times.

Operację, która trwała wiosną i latem, przeprowadził Trzeci Korpus Armijny. Według strony ukraińskiej jej celem było wyparcie rosyjskich sił z występu na północ od Słowiańska. Wojskowi uważają ten odcinek za ważny dla obrony tak zwanego pasa miast-twierdz na wschodzie Ukrainy.

Roboty, drony i walka elektroniczna

Podczas operacji ukraińskie siły wykorzystywały zdalnie sterowane pojazdy naziemne z wielkokalibrowymi karabinami maszynowymi, granatnikami lub materiałami wybuchowymi. Część takich systemów robotycznych wykorzystywano do uderzeń na rosyjskie pozycje, inne — do rozminowywania. W jednym z epizodów, według ukraińskich wojskowych, roboty bojowe dostarczono na tyły przeciwnika za pomocą przerobionych bombowych quadkopterów.

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Grupy szturmowe posuwały się małymi pododdziałami, a bezzałogowce atakowały schrony, do których piechocie zbyt niebezpiecznie było wchodzić jako pierwszej. Według Trzeciego Korpusu Armijnego nad polem walki działał system walki elektronicznej, który tłumił wrogie drony. Do sterowania częścią dronów uderzeniowych i innymi systemami bezzałogowymi wykorzystywano Starshield — wojskową wersję satelitarnej usługi Starlink firmy SpaceX.

Pokonanie strefy rażenia

Dowódcy Trzeciego Korpusu uważają, że połączenie wyszkolonej piechoty, dronów, robotów naziemnych i środków walki elektronicznej może zmniejszać skutki przewagi liczebnej armii rosyjskiej. Jednocześnie przyznali, że powtórzenie takiej operacji będzie trudne ze względu na techniczną koordynację dużej liczby systemów.

Wojskowi opisują obszar w pobliżu frontu jako przestrzeń nasyconą dronami, gdzie każdy ruch może być śmiertelnie niebezpieczny. Analityk King's College London Christopher Tuck nazwał wynik operacji ograniczonym sukcesem: miała ona lokalny efekt, lecz udaremniła jedną z prób rosyjskich sił obejścia pasa obronnego. Zmiany terytorialne w rejonie operacji odnotowali także analitycy otwartych źródeł, którzy śledzą linię frontu.

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