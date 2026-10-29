W Rijadzie w Arabii Saudyjskiej odłamki dwóch przechwyconych rakiet balistycznych raniły obywatela tego kraju. Odniósł on lekkie obrażenia — informuje Anadolu Agency, powołując się na Saudyjską Służbę Obrony Cywilnej.

Szkody spowodowane odłamkami

Według służby fragmenty rakiet, które spadły w stolicy Arabii Saudyjskiej, uszkodziły również budynek mieszkalny i samochód.

Rzecznik Służby Obrony Cywilnej oświadczył, że władze Rijadu zareagowały na incydent po przechwyceniu i zniszczeniu dwóch rakiet balistycznych wystrzelonych przez jemeńskie ugrupowanie Huti. Następnie zastosowano ustalone procedury reagowania kryzysowego.

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Oświadczenia Huti o atakach

W czwartek Huti poinformowali o sześciu atakach na cele w Arabii Saudyjskiej. Wśród wymienionych przez nich celów znalazły się rafinerie ropy naftowej w Ras Tanura i Rabigh, obiekty Saudi Aramco w Abqaiq, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie oraz Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie.

Ugrupowanie oświadczyło również, że trafiło wyznaczone cele, zakłóciło ruch lotniczy na lotnisku w Dammamie oraz spowodowało straty wśród sił saudyjskich podczas odrębnego uderzenia na obiekt dowództwa wojskowego w Nadżranie.

Według agencji w ostatnich tygodniach nasiliły się walki między siłami rządowymi Jemenu a Huti, w związku z kampanią wojskową koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską. Ostatnie operacje są częścią szerszej operacji „Świt Jemenu”, którą siły powiązane z rządem rozpoczęły, aby wyprzeć Huti z pozycji na kilku frontach.

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