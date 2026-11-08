W chińskim mieście Ulanqab w Mongolii Wewnętrznej podpisano 109 projektów centrów obliczeniowych. Według stanu na sierpień ponad 90% całkowitej mocy obliczeniowej miasta przypadało na obliczenia ukierunkowane na sztuczną inteligencję, informuje Channel NewsAsia.

Ulanqab, znane ze znacznej skali uprawy ziemniaków, staje się jednym z centrów infrastruktury AI w Chinach. Według danych People’s Daily za 2023 rok roczna produkcja ziemniaków w mieście zbliżała się do 4 mln ton, co stanowiło niemal 5% wyniku dla całych Chin.

Rozbudowa centrów danych już zmienia życie mieszkańców okolicznych wsi. Rolnik Zhang Zhiyong powiedział, że otrzymał ponad 200 tys. juanów odszkodowania za przekazanie pod zabudowę około 0,7 hektara z ponad 1,3 hektara swojej ziemi. Obecnie uprawia ziemniaki tylko na jednym mu — około 670 metrach kwadratowych — a większość pozostałych działek wynajmuje innym rolnikom.

Klimat i energia odnawialna

Miasto leży około 350 km na północny zachód od Pekinu i jest częścią chińskiej strategii „Dane ze Wschodu, obliczenia na Zachodzie”. Jej celem jest przeniesienie części obciążeń obliczeniowych z bardziej rozwiniętych wschodnich regionów do obszarów dysponujących większymi zasobami ziemi i energii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozwojowi sektora sprzyjają zasoby energii wiatrowej i słonecznej Mongolii Wewnętrznej, a także stosunkowo chłodny klimat. W centrum danych firmy UCloud poinformowano, że przez osiem do dziesięciu miesięcy w roku można zrezygnować z mechanicznego chłodzenia i wykorzystywać powietrze zewnętrzne do odprowadzania ciepła. Firma szacuje, że takie podejście zmniejsza zużycie wody o około 92% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami chłodzenia.

Kwestie zasobów wodnych

Jednocześnie Ulanqab regularnie cierpi z powodu susz. W maju miejski monitoring rolniczy odnotował różne stopnie suszy na około 491 tys. hektarów gruntów rolnych.

Według miejskiego zarządu zasobów wodnych przedsiębiorstwa z branży dużych zbiorów danych zużyły w 2025 roku 1,54 mln metrów sześciennych wody, czyli 0,33% całkowitego zużycia wody w Ulanqab. Lokalne władze rozważają także wykorzystanie oczyszczonych ścieków: miasto produkuje rocznie około 72 mln metrów sześciennych takiej wody, z czego około 30 mln metrów sześciennych pozostaje dostępnych do rozdysponowania.

Naukowcy podkreślają, że efektywność chłodzenia nie gwarantuje niezmienionego całkowitego zużycia wody. Jeżeli skala centrów danych i ich zużycie energii będą rosły szybciej, niż będą ulepszane technologie, zapotrzebowanie na wodę może wzrosnąć.

Czytaj nas na