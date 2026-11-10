Kanadyjska ultramaratonka Stephanie Case została pierwszą kobietą w historii, która ukończyła ekstremalny bieg na 100 mil na Antarktydzie. 43-letnia sportsmenka zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Antarctic Ice Ultra, pokonując dystans w 17 godzin, 31 minut i 39 sekund, podaje BBC Sport.

38 okrążeń w mrozie i wietrze

Zawody odbyły się w oazie Schirmachera na Ziemi Królowej Maud we Wschodniej Antarktydzie. Trasa składała się z 38 okrążeń o długości 4,2 km każde. Z powodu surowych warunków pogodowych start przeniesiono na wcześniejszą godzinę — 1:00 w niedzielę.

Case biegła przy silnym wietrze i temperaturze sięgającej minus 35 stopni Celsjusza. Według BBC Sport była to najniższa temperatura, jaką widzieli organizatorzy zawodów. Zaznaczyła, że w takich warunkach trzeba utrzymywać tempo, ale unikać pocenia się, ponieważ wilgoć szybko wychładza ciało. Mniej więcej co 26 mil sportsmenka zatrzymywała się, aby uzupełnić zapasy energii.

Dodatkową trudnością były wymogi bezpieczeństwa biologicznego: uczestnicy nie mogą pozostawiać na Antarktydzie żadnych śladów. Case opowiedziała również, że z powodu wielowarstwowego ubrania i ryzyka odmrożenia rąk nawet krótkie przerwy na skorzystanie z toalety nie były łatwe.

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Jedyna kobieta, która ukończyła bieg

W tym roku na trasę wyruszyło ośmiu sportowców, ale do mety dotarło tylko czterech. Wraz z Case wystartowały jeszcze dwie kobiety, jednak Kanadyjka była jedyną, która ukończyła bieg.

Zwycięzcą został chiński biegacz Yusheng Ni, który wyprzedził Case o 29 minut. Poprawił swój własny rekord świata, ustanowiony w ubiegłym roku, o ponad pięć i pół godziny. Case zaznaczyła, że podczas wyścigu czasami traciła do Ni zaledwie 60 sekund, czyli około 200 metrów, i wzajemnie motywowali się do osiągnięcia lepszego wyniku.

W ubiegłym roku sportsmenka wygrała ultramaraton w Snowdonii i zwróciła na siebie uwagę, gdy podczas zawodów karmiła piersią swoją córkę Pepper. Case powiedziała, że negatywne reakcje na to stały się jednym z czynników jej decyzji o starcie na Antarktydzie, aby pokazać, że macierzyństwo nie oznacza końca sportowych celów.

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