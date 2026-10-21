W Izraelu ultraortodoksyjni protestujący zablokowali w środę po południu autostradę nr 4 w pobliżu Ra'anany i Kfar Sawy. Izraelska policja uznała demonstrację za nielegalną, informuje Jerusalem Post.

Działania policji

Policja przybyła na miejsce i kierowała ruch na alternatywne trasy. Funkcjonariusze próbowali udrożnić autostradę i przywrócić porządek publiczny. Policjanci wezwali również uczestników do zaprzestania blokady i opuszczenia jezdni.

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Co przekazała policja

Według policji ludzie zebrali się po tym, jak usłyszeli, że na komisariacie policji w Ra'ananie przetrzymywana jest osoba uchylająca się od poboru do wojska. Jednocześnie policja oświadczyła, że osoba ta jest przetrzymywana przez żandarmerię wojskową w innym miejscu, a nie na komisariacie w Ra'ananie. Jeden z policjantów ostrzegł uczestników blokady, że mają jedną minutę na opuszczenie drogi, w przeciwnym razie funkcjonariusze użyją siły. W chwili publikacji sytuacja pozostawała dynamiczna.

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