W Malezji Zjednoczona Malezyjska Organizacja Narodowa (UMNO) poinformowała o zapłacie grzywny w wysokości 50 mln ringgitów, czyli około 12,3 mln dolarów, nałożonej na byłego premiera kraju Najiba Razaka. Spełnienie tego warunku otwiera możliwość przeniesienia polityka z więzienia do aresztu domowego na warunkach warunkowego królewskiego ułaskawienia.

Zbiórka środków zakończona

Jak informuje Channel NewsAsia, sekretarz generalny UMNO Asyraf Wajdi Dusuki oświadczył, że środki zebrane za pośrednictwem Funduszu Solidarności Najiba Razaka osiągnęły wymaganą kwotę. Według niego partia zakończyła wszystkie procedury płatnicze w Wysokim Sądzie w Kuala Lumpur rano 6 listopada.

UMNO ogłosiła zamknięcie specjalnego konta funduszu utworzonego w celu przyjmowania darowizn od społeczeństwa. Fundusz uruchomiono 18 września, a w ciągu pierwszej doby zebrał ponad 1 mln ringgitów. Jeszcze 3 listopada Asyraf Wajdi Dusuki informował, że wymaganej kwoty nie zebrano, choć wpłaty wynosiły od 5 tys. do 10 tys. ringgitów dziennie.

Warunek aresztu domowego

18 września król Malezji, sułtan Ibrahim Sultan Iskandar, udzielił Razakowi warunkowego ułaskawienia. Przewiduje ono, że polityk może odbywać pozostałą część sześcioletniego wyroku w domu do 23 sierpnia 2028 roku, pod warunkiem zapłaty grzywny i spełnienia innych wymogów.

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Malezyjskie media informowały, że Razak może opuścić więzienie Kajang 6 listopada, a policja znajdowała się w pobliżu jego domu w dzielnicy Langgak Duta w Kuala Lumpur. Według tych doniesień właśnie tam ma odbywać areszt domowy pod nadzorem departamentu więziennictwa. Żona polityka Rosmah Mansor powiedziała wcześniej tego dnia dziennikarzom, że jej rodzina nie została poinformowana o rozwoju sytuacji, w tym o możliwej zapłacie grzywny.

Sprawa SRC International

W lipcu 2020 roku Razak został skazany na 12 lat więzienia i grzywnę w wysokości 210 mln ringgitów za trzy przypadki przestępczego naruszenia zaufania, trzy przypadki prania pieniędzy oraz jeden przypadek nadużycia władzy. Zarzuty dotyczyły transferu 42 mln ringgitów z SRC International, byłej spółki zależnej państwowego funduszu 1Malaysia Development Berhad, na jego osobiste rachunki bankowe w latach 2014 i 2015.

Po częściowym królewskim ułaskawieniu w styczniu 2024 roku wyrok więzienia Razaka skrócono o połowę, a grzywnę zmniejszono do 50 mln ringgitów. Od sierpnia 2022 roku odbywa karę w więzieniu Kajang.

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