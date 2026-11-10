W Genewie UN Women poinformowała, że ponad 1,5 mld kobiet i dziewcząt na świecie, czyli ponad jedna trzecia ich całkowitej liczby, żyje na obszarach, gdzie zagrożenia klimatyczne łączą się z niepewnością ekonomiczną i nierównością płci. informuje Anadolu Agency.

Ryzyko ubóstwa i utraty dochodów

W nowym biuletynie informacyjnym UN Women wskazała, że 73% państw uznaje specyficzne dla płci ryzyka klimatyczne w swoich krajowych planach klimatycznych. Jednocześnie tylko nieco ponad jedna trzecia państw kompleksowo uwzględnia te ryzyka.

W najgorszym scenariuszu zmiana klimatu może doprowadzić do skrajnego ubóstwa kolejnych 141 mln kobiet i dziewcząt. Dane z 24 krajów wykazały również związek między wzrostem temperatury o 1°C a tym, że kobiety traciły o 34% więcej łącznych dochodów niż mężczyźni.

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Wezwanie do działania na COP31

Według danych z 14 krajów długotrwała ekstremalna susza wiązała się ze wzrostem o 21% prawdopodobieństwa przemocy seksualnej wobec dorastających dziewcząt i młodych kobiet. Dyrektorka wykonawcza UN Women Sima Bahous oświadczyła, że kobiety na całym świecie już stoją na czele walki o lepszą przyszłość, i wezwała do zapewnienia im równych praw, zasobów i możliwości podejmowania decyzji.

Na konferencji COP31 agencja wezwała rządy do rozszerzenia finansowania klimatycznego uwzględniającego potrzeby związane z płcią oraz do ochrony praw kobiet.

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