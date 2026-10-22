Dwie osoby zginęły w ataku na lotnisko w Dammamie — Daily Maverick

W Arabii Saudyjskiej w wyniku ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie zginęły dwie osoby, a kolejnych osiem zostało rannych. Atak przeprowadzono w środę wieczorem — poinformował Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego kraju.

Zabici i ranni

Wśród zabitych są obywatel Arabii Saudyjskiej i obywatel Indii. Obrażenia poszkodowanych wahają się od lekkich do poważnych — podał urząd. Poinformował o tym Daily Maverick, powołując się na saudyjski Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego. Materiał publikacji przygotował Reuters.

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Lotnisko wznowiło działalność

Urząd oświadczył, że ocenia skalę zniszczeń. Jednocześnie działalność lotniska została już wznowiona, a ruch lotniczy powrócił do normalnego trybu.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda znajduje się we wschodnim naftowym mieście Dammam. Urząd lotnictwa cywilnego opublikował informacje o sytuacji w czwartek.

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