Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie (UNIFIL) poinformowały o oznakach przygotowań Izraela do długotrwałej obecności wojskowej na południu Libanu. Siły pokojowe obserwowały aktywność wojskową, naloty, ostrzał artyleryjski i ograniczenia w przemieszczaniu się, informuje Anadolu Agency.

Uderzenia i prace budowlane

Według zastępcy rzecznika ONZ Farhana Haqa, od czwartku do niedzieli izraelskie wojsko prowadziło operacje z użyciem dronów, prace inżynieryjne i budowę dróg w obszarze odpowiedzialności UNIFIL. Siły pokojowe odnotowały po trzy izraelskie naloty w czwartek i niedzielę, a także 360 trajektorii artyleryjskich w ciągu czterech dni.

Ostrzał artyleryjski dotknął kilku miejscowości na południu Libanu. UNIFIL zaobserwował również oznaki przygotowań do długotrwałej obecności we wschodnim i zachodnim sektorze swojego obszaru odpowiedzialności, jednak nie sprecyzował celu prac budowlanych ani możliwego czasu pobytu izraelskich wojsk.

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Ograniczenia w przemieszczaniu się sił pokojowych

Bramy i fizyczne bariery nadal utrudniały przemieszczanie się sił pokojowych, przede wszystkim w sektorze wschodnim. W piątek izraelscy wojskowi i czołgi również ograniczali ruch w obu kierunkach w pobliżu Al-Bajady. Jednocześnie przy koordynacji UNIFIL i biura humanitarnego ONZ w czwartek skoordynowano pięć przemieszczeń humanitarnych, a kolejne jedno w piątek.

Komentując oświadczenia Izraela o składach broni w pobliżu pozycji UNIFIL, Haq zaznaczył, że nieautoryzowana broń na południe od rzeki Litani narusza rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701. Jak powiedział, siły pokojowe odkryły setki skrytek z bronią, ale nie mają mandatu do przeszukiwania prywatnej własności ani przymusowego rozbrajania ugrupowań zbrojnych. UNIFIL ma zakończyć operacje 31 grudnia zgodnie z decyzją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

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