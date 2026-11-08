Uniqlo wycofało podwyżkę cen skarpet w Japonii — Channel NewsAsia

W Japonii sieć odzieżowa Uniqlo zrezygnowała z podwyżki cen podstawowych skarpet po sprzeciwie klientów. Jak podaje Channel NewsAsia, firma podjęła ten krok, chcąc zachować reputację przystępnej cenowo marki.

Podwyżki cen wywołują sprzeciw

Sieć restauracji rodzinnych w stylu włoskim Saizeriya również zdecydowała się podnieść ceny dań. Firma dodała 20 jenów do ceny swojego firmowego dania, doria po mediolańsku, i przeprosiła klientów, mówiąc o „niewystarczających staraniach”. Podwyżka objęła niemal wszystkie pozycje w menu, jednak cena kieliszka wina — 100 jenów — pozostała bez zmian.

Prezes Saizeriyi obiecał na konferencji prasowej szukać możliwości ponownego obniżenia cen. W firmie wyjaśnili utrzymanie niskiej ceny wina chęcią, aby można było je zamawiać bez skrępowania.

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Dziedzictwo deflacji

Japońskie firmy mierzą się z rosnącymi kosztami pracy i surowców, ale niechętnie przerzucają je na klientów. Dziesięciolecia deflacji ukształtowały u konsumentów niechęć do podwyżek cen, co szczególnie odczuwają małe przedsiębiorstwa w regionach, zależne od stałych klientów.

Sachi, właścicielka restauracji ramen w regionie Okayama, powiedziała, że odkłada zmianę cen mimo rosnących kosztów. Jak stwierdziła, trudno jej poinformować klientów nawet o podwyżce o 200 jenów, dlatego woli samodzielnie znosić tę presję.

Bank Japonii w ubiegłym miesiącu oświadczył, że osiągnął docelowy poziom inflacji wynoszący 2% po 13 latach ultraluźnej polityki pieniężnej. Jednocześnie profesor ekonomii Uniwersytetu Tokijskiego Tsutomu Watanabe uważa, że podwyżki płac są na razie niewystarczające i nie obejmują wszystkich pracowników. Jego zdaniem japońscy konsumenci mogą potrzebować jeszcze trzech–czterech lat, aby przyzwyczaić się do trwałej inflacji.

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