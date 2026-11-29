Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo opracowali iniekcyjny hydrożel do stosowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów, który po jednorazowym podaniu może utrzymywać substancje lecznicze w uszkodzonym stawie przez kilka tygodni. W temperaturze ciała płynna mieszanina szybko przekształca się w śliski półstały żel, który potencjalnie może poprawiać smarowanie stawu i stopniowo uwalniać lek. O opracowaniu informuje ScienceDaily.

Chorobie zwyrodnieniowej stawów towarzyszy stopniowe niszczenie chrząstki i innych tkanek stawu, co może powodować ból, sztywność i ograniczenie ruchomości. Obecnie stosowane środki dostawowe, w tym leki przeciwbólowe, kortykosteroidy i preparaty poprawiające smarowanie, przeważnie dają tymczasowy efekt.

Rezerwuar leków w stawie

Jednym z problemów takiego leczenia jest szybkie usuwanie leków z płynu maziowego — naturalnego środka smarującego wewnątrz stawów. Ponadto część potencjalnych leków słabo rozpuszcza się w wodzie, dlatego trudno jest uzyskać potrzebne stężenie substancji w stawie, a jednocześnie ograniczyć jej wpływ na inne części organizmu.

Nowy żel zawiera nanonośniki zdolne pomieścić znaczne ilości leków, które słabo rozpuszczają się w wodzie. Po podaniu tworzy on w stawie rezerwuar: związki lecznicze stopniowo przechodzą przez strukturę polimerową, a także są uwalniane w miarę rozluźniania się wewnętrznej struktury żelu. Taki mechanizm, zgodnie z zamysłem twórców, może zmniejszyć potrzebę powtarzanych iniekcji i ograniczyć ryzyko skutków ubocznych związanych z krążeniem leków w organizmie.

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Wpływ nie tylko na objawy

Oprócz dostarczania leków hydrożel może pełnić rolę środka poprawiającego smarowanie uszkodzonego stawu. Naukowcy rozważają go również jako platformę dla substancji ukierunkowanych na przewlekły stan zapalny i starzenie komórkowe — proces, w którym komórki przestają się dzielić, lecz pozostają aktywne i mogą wydzielać substancje zapalne.

Platformę przetestowano z użyciem związku aktywującego białko SIRT6. Białko to jest związane z regulacją stanu zapalnego, starzenia komórkowego, naprawy DNA i metabolizmu. Głównym przewidywanym zastosowaniem jest choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, choć technologia jest również rozważana dla schorzeń związanych z degeneracją stawów i tkanek.

Opracowanie znajduje się na wczesnym etapie gotowości — na poziomach 3–4 w skali gotowości technologicznej, czyli na etapie eksperymentalnego potwierdzenia koncepcji i badań laboratoryjnych. Jego bezpieczeństwo, skuteczność u pacjentów oraz zdolność do spowalniania rozwoju choroby wymagają jeszcze ustalenia w dalszych badaniach.

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