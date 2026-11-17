Naukowcy z Uniwersytetu Kolorado zidentyfikowali białko nerkowe TMEM174, które uczestniczy w regulacji poziomu fosforanów we krwi. W badaniu opublikowanym w październiku 2026 roku niedobór tego białka w modelach zwierzęcych powiązano z przyspieszonym twardnieniem naczyń krwionośnych i skróceniem długości życia, zwłaszcza przy diecie o wysokiej zawartości fosforanów.

O wynikach pracy informuje News-Medical. Podwyższony poziom fosforanów we krwi częściej występuje u osób z przewlekłą chorobą nerek, ponieważ uszkodzone nerki gorzej usuwają nadmiar fosforanów i innych substancji.

Jak fosforany wpływają na naczynia

Fosfor jest niezbędny dla organizmu, między innymi do tworzenia kości. Występuje w mięsie, drobiu, rybach, produktach pełnoziarnistych, orzechach, roślinach strączkowych i produktach mlecznych w postaci organicznych związków fosforanowych. Dodatki fosforanowe mogą także znajdować się w przetworzonej żywności i napojach, gdzie są stosowane w celu przedłużenia trwałości i poprawy smaku.

Przy długotrwale podwyższonym poziomie fosforanów komórki mięśni gładkich ścian naczyń mogą nabywać właściwości komórek tworzących tkankę kostną. Odkładają one kryształy fosforanu wapnia w ścianach naczyń, przez co naczynia ulegają zwapnieniu i tracą elastyczność.

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Rola białka TMEM174

Nerki filtrują nadmiar fosforanów z krwi, jednak część tej substancji jest ponownie wchłaniana do krwiobiegu. Białko NPT2A zapewnia reabsorpcję około trzech czwartych przefiltrowanego fosforanu, aby organizm nie tracił zbyt dużo fosforu.

Według autorów pracy TMEM174 wiąże się z NPT2A i spowalnia jego działanie. Starszy autor badania, Makoto Miyazaki, zaznaczył, że dokładny mechanizm wymaga jeszcze zbadania, jednak TMEM174 prawdopodobnie destabilizuje NPT2A. Niedobór TMEM174 w modelach zwierzęcych zaburzał regulację poziomu fosforanów, sprzyjał zwapnieniu naczyń i istotnie skracał długość życia.

Dieta o obniżonej zawartości fosforanów częściowo łagodziła te skutki. Badacze uważają, że TMEM174 może w przyszłości stać się celem leków ukierunkowanych na kontrolę równowagi fosforanowej, w szczególności u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

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