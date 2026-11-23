Naukowcy z Uniwersytetu Monash w badaniu przedklinicznym na myszach zidentyfikowali trzy różne sposoby, w jakie starzenie zaburza instrukcje genetyczne kierujące pracą limfocytów T CD8+. Komórki te rozpoznają i niszczą zakażone oraz nowotworowe komórki. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Science Immunology informuje News-Medical.

Co ustalono w doświadczeniach na myszach

Autorzy ustalili, że zmiany związane z wiekiem wpływają na mechanizmy genetyczne regulujące funkcje komórek odpornościowych. Z tego powodu limfocyty T CD8+ gorzej przystosowują się do nowych zagrożeń, regulują odpowiedź immunologiczną i utrzymują zdrowy stan.

Naukowcy opisali również wcześniej nieznaną grupę starzejących się komórek odpornościowych. Nie tylko tracą one zdolność ochrony organizmu przed chorobami, lecz także hamują odpowiedzi innych komórek odpornościowych. Według pierwszego autora pracy, Daniela Tiele, nawet w jednym organizmie komórki odpornościowe mogą starzeć się w różny sposób.

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Znaczenie wyników

Badacze uważają, że wyniki te pomagają wyjaśnić, dlaczego wraz z wiekiem układ odpornościowy gorzej przeciwdziała infekcjom i komórkom nowotworowym oraz słabiej reaguje na szczepienia. Jednocześnie wnioski uzyskano na modelach przedklinicznych, dlatego nie są one gotową metodą leczenia ludzi.

Zespół Monash Biomedicine Discovery Institute zaznaczył, że dane mogą pomóc określić potencjalne cele przywracania funkcji odpornościowych wraz z wiekiem. Badanie to stało się również podstawą odrębnej pracy zespołu, która powiązała białko granzym K, pochodzące z komórek odpornościowych, z uszkodzeniami narządów związanymi z wiekiem u myszy.

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