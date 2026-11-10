Uniwersytet Rutgers w USA otrzymał grant Narodowych Instytutów Zdrowia USA w wysokości 2,9 mln dolarów na pięcioletnie badanie trendów przedawkowań narkotyków wśród nastolatków i młodych dorosłych. Informuje o tym News-Medical.

Dane Medicaid od 2016 roku

Naukowcy będą analizować ogólnokrajowe dane Medicaid dotyczące osób w wieku od 12 do 29 lat, które doświadczyły przedawkowania od 2016 roku. Główną badaczką projektu jest Hillary Samples, a współbadaczką — Greta Bushnell. Obie pracują w Centrum Farmakoepidemiologii i Nauki o Leczeniu Rutgersa przy Instytucie Badań nad Zdrowiem, Polityką Opieki Zdrowotnej i Starzeniem się.

Naukowcy będą badać rodzaje przedawkowań, w tym substancje, które były w nie zaangażowane, a także to, czy przedawkowanie było celowym samootruciem. Ocenią również, jakie leczenie pacjenci otrzymywali po przedawkowaniu i czy wiąże się ono ze zmniejszeniem ryzyka ponownych przypadków i śmierci.

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Pomoc po przedawkowaniu

Według amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób liczba zgonów z powodu przedawkowań narkotyków w kraju gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniej dekady, choć wiele osób przeżywa takie przypadki. Badacze z Rutgersa zaznaczają, że leczenie osoby podczas przedawkowania może być okazją do dalszej interwencji.

Jednocześnie dane dotyczące pomocy po wypisie ze szpitala są obecnie ograniczone. Samples zaznaczyła, że przedawkowania zagrażające życiu często oznaczają potrzebę pomocy psychiatrycznej lub leczenia uzależnień. Celem badania jest pomoc klinicystom w poprawie działań po przedawkowaniu oraz zapobieganiu ponownym przypadkom i zgonom w tej grupie. Grant wsparł Narodowy Instytut ds. Nadużywania Narkotyków, który wchodzi w skład NIH.

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