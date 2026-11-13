Uniwersytet w Toronto w Kanadzie uznał, że w jego środowisku występuje dyskryminacja muzułmanów, Arabów i Palestyńczyków, i obiecał podjąć pilne działania. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie uczelni.

Ustalenia grupy roboczej

Uznanie to poprzedził liczący prawie 300 stron raport uniwersyteckiej Grupy Roboczej ds. Dyskryminacji Muzułmanów, Arabów i Palestyńczyków. W raporcie mowa jest o ogólnej tendencji do nadmiernej kontroli i niewystarczającej ochrony przedstawicieli tych społeczności.

Uczestnicy zgłaszali nękanie, obraźliwe wypowiedzi, wandalizm i zastraszanie w internecie. Wyrazili też obawy, że z powodu badań, aktywizmu lub wsparcia dla Palestyńczyków mogą stać się obiektami nadzoru lub prześladowań.

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Planowane kroki

Jednocześnie uniwersytet oświadczył, że nie może przyjąć raportu i jego rekomendacji w zaproponowanej formie. Uczelnia wyjaśniła, że niektóre propozycje są sprzeczne z układami zbiorowymi i gwarancjami wolności akademickiej wykładowców, a inne nie należą do zakresu jej uprawnień.

Wśród ogłoszonych działań są poszukiwanie dodatkowego wsparcia finansowego dla studentów dotkniętych globalnymi konfliktami, kontynuowanie inwestycji akademickich w badania dotyczące społeczności muzułmańskich, arabskich i palestyńskich, a także utworzenie Rady Doradczej Społeczności Muzułmańskiej. Będzie ona zasięgać porad zewnętrznych organizacji muzułmańskich w sprawie atmosfery na kampusie i kwestii równości dla studentów, wykładowców, pracowników i bibliotekarzy.

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