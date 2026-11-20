Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco opracowali narzędzie do mapowania połączeń między okiem a mózgiem i ustalili w eksperymentach na myszach, że kierunek ruchu obiektów mogą określać nie tylko wyspecjalizowane komórki siatkówki, lecz także pojedyncze komórki mózgu. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature informuje News-Medical.

Mapa sygnałów z oka do mózgu

Zespół połączył metodę anterogradowego znakowania transneuronalnego z technologią MERFISH, która umożliwia jednoczesną analizę aktywności genów w komórkach skrawka tkanki oraz określenie ich typu. Fluorescencyjna cząsteczka wprowadzona do oczu myszy ujawniała się w komórkach mózgu otrzymujących sygnały z oka.

Takie podejście umożliwiło sklasyfikowanie niemal 46 tysięcy komórek mózgu myszy i określenie, które z nich zostały oznaczone sygnałami z oka. Według badaczy w ramach tej mapy wykryli setki par połączeń między okiem a mózgiem.

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Dwa mechanizmy rozpoznawania ruchu

Naukowcy skupili się na wzgórkach górnych, obszarze mózgu wcześniej wiązanym z postrzeganiem kierunku ruchu. Myszom pokazywano na ekranie czarne pasy poruszające się w ośmiu kierunkach, w tym po przekątnej, a aktywność komórek oka i mózgu rejestrowano w czasie rzeczywistym.

Część komórek wzgórków górnych otrzymywała już przetworzone sygnały o kierunku ruchu od wyspecjalizowanych komórek siatkówki. Jednocześnie inna grupa komórek nie była połączona właśnie z tymi wyspecjalizowanymi komórkami siatkówki i samodzielnie obliczała kierunek na podstawie podstawowych informacji wzrokowych. Nawet po wyłączeniu w oku wyspecjalizowanego mechanizmu rozpoznawania kierunku ta druga grupa komórek mogła określać, dokąd poruszają się obiekty.

Autorzy przypuszczają, że mechanizmy te wykonują różne zadania: komórki siatkówki mogą reagować na niewielkie lokalne ruchy, a komórki mózgu — rozpoznawać ruch tła na większą skalę. Stworzony atlas połączeń może również stać się podstawą do dalszego badania przekazywania z oka do mózgu innych sygnałów, w tym związanych z rytmami okołodobowymi.

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