Uniwersytet w Adelajdzie w Australii oraz Uniwersytet Waszyngtoński w USA zastosowały zastrzyki z fotoprzełącznikiem, podobne do optogenetyki, aby aktywować komórki wrażliwe na światło u pacjentów z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki. W materiale chorobę tę oznaczono skrótem RP.

Badania genów

Jak informuje Taipei Times, Uniwersytet Waszyngtoński oświadczył również, że dzięki przesiewowi całego genomu zidentyfikował kluczowe geny neuroprotekcyjne. Według wydania może to potencjalnie przyczynić się do opracowania terapii genowej do leczenia barwnikowego zwyrodnienia siatkówki.

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Krople do oczu i badanie kliniczne

Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia opracowały w ubiegłym roku krople do oczu z krótkimi peptydami zawierającymi czynnik pochodzący z nabłonka barwnikowego, czyli PEDF. Wydanie zaznacza, że takie peptydy mogą pomagać chronić komórki i spowalniać degenerację.

W materiałach referencyjnych do publikacji wspomniano o otwartym badaniu klinicznym I fazy dotyczącym doszklistkowego zastosowania fotoprzełącznika u pacjentów z późnym stadium barwnikowego zwyrodnienia siatkówki. Osobno w materiale zaznaczono, że niektórzy specjaliści medycyny chińskiej zalecają odwar z łodyg dendrobium dla wspierania zdrowia oczu.

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