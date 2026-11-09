W Niemczech pełnomocniczka Bundestagu do spraw ofiar dyktatury SED Evelyn Zupke w rocznicę upadku Muru Berlińskiego ostrzegła przed politycznym wykorzystywaniem dziedzictwa pokojowej rewolucji z 1989 roku. Podkreśliła, że rewolucja ta była walką o wolność i demokrację, a odwołania do tych wydarzeń nie powinny zniekształcać ich historii. Informuje o tym Tagesschau.

Zupke oświadczyła, że pokojowa rewolucja nie jest „kamieniołomem”, z którego każdy może brać to, co pasuje do jego politycznej narracji. Jednocześnie zaapelowała o ułatwienie poszkodowanym dostępu do akt Stasi. Jak zaznaczyła, osoby, które po dziesięcioleciach odważają się zmierzyć z bolesnym rozdziałem własnej historii, nie powinny miesiącami czekać z powodu oczekiwania władz na dokumenty z archiwów.

Apel o obronę demokracji

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w poście na X wezwał do obrony wolności i demokracji w Niemczech i Europie. Przypomniał, że 9 listopada wiąże się jednocześnie z trzema wydarzeniami historycznymi: proklamowaniem republiki w 1918 roku, nazistowskimi pogromami Żydów w 1938 roku oraz upadkiem Muru Berlińskiego w 1989 roku.

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Merz nazwał tę datę symbolem zarówno najciemniejszych, jak i najszczęśliwszych momentów niemieckiej historii — antysemityzmu i prześladowań, początku demokracji oraz upadku muru. Jak podkreślił, wolność i demokracja nigdy nie są czymś gwarantowanym.

Pamięć o ofiarach pogromów

W całych Niemczech 9 listopada odbywają się wydarzenia upamiętniające ofiary nazistowskich pogromów z 1938 roku. Wśród akcji są czyszczenie i umieszczanie w chodnikach kamieni pamięci Stolpersteine. Tego dnia reżim nazistowski zorganizował zakrojone na szeroką skalę ataki na Żydów i żydowskie instytucje w Rzeszy Niemieckiej, podczas których podpalono liczne synagogi.

W Monachium zaplanowano uroczystości z okazji 20-lecia głównej synagogi Ohel Jakob, w których oczekiwany jest także kanclerz. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier ma wziąć udział w wydarzeniach upamiętniających w Weimarze i złożyć wieniec w kompleksie pamięci Buchenwald.

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