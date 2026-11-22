W Niemczech nowa pełnomocniczka rządu federalnego ds. antysemityzmu, Katharina von Schnurbein, wezwała społeczeństwo do aktywniejszego przeciwdziałania nienawiści wobec Żydów. Oświadczyła, że antysemityzm jest obecnie wyrażany tak bezwstydnie, jak nie było to od czasów Holokaustu, i często bez obaw o konsekwencje społeczne, informuje Tagesschau.

Apel do społeczeństwa

Według von Schnurbein większość mieszkańców Niemiec sprzeciwia się wszelkim przejawom antysemityzmu, jednak ta część społeczeństwa milczy. Wezwała ludzi, by już teraz stanęli w obronie demokracji, podkreślając, że w przeciwnym razie społeczeństwo będzie się rozpadać. Urzędniczka określiła walkę z nienawiścią wobec Żydów nie jako politykę dla odrębnej grupy, lecz jako zadanie całego społeczeństwa.

Von Schnurbein pełni tę funkcję od końca października. W materiale wspomniano także o corocznym raporcie sieci RIAS: w 2025 roku jej centra odnotowały 8725 incydentów antysemickich.

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Wypowiedzi dotyczące AfD

Pełnomocniczka ostrzegła również przed konsekwencjami ewentualnego udziału partii Alternatywa dla Niemiec we władzy. Za szczególnie niebezpieczny element ideologii AfD uważa jej stosunek do kultury pamięci. Jej zdaniem zagrożone może być finansowanie istniejących miejsc pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych, a instytucje edukacyjne mogą stracić możliwość swobodnego i niezależnego kształtowania kultury pamięci.

Von Schnurbein dodała, że w wielu społecznościach żydowskich odczuwa zaniepokojenie możliwym osłabieniem wsparcia państwowego w przypadku rządu z udziałem AfD. Zaznaczyła, że antysemityzmu nie można przezwyciężać kosztem innych mniejszości.

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