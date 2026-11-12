Badacze z Uniwersytetu w Uppsali opracowali metodę GlioTrace, która łączy mikroskopię żywej tkanki mózgowej i sztuczną inteligencję do śledzenia pojedynczych komórek glejaka. Technologia pozwala obserwować, jak tysiące komórek nowotworowych przemieszczają się przez tkankę mózgową, zmieniają kształt i sposób poruszania się, informuje News-Medical.

Obserwacja komórek przez pięć dni

Do badania naukowcy wykorzystali komórki glejaka uzyskane od sześciu pacjentów. Hodowano je jako guzy w mózgach myszy, po czym mózgi pocięto na cienkie skrawki, a tkanki utrzymywano przy życiu w warunkach laboratoryjnych. Zautomatyzowany mikroskop fotografował skrawki w odstępach nie dłuższych niż dwie godziny przez maksymalnie pięć dni.

System uczenia maszynowego identyfikował i śledził pojedyncze komórki nowotworowe, a modele statystyczne umożliwiły ocenę, jak przechodzą one między różnymi stanami. Wyniki wykazały różnice między guzami: część z nich rozprzestrzeniała się głównie wzdłuż naczyń krwionośnych, a inne bardziej rozproszenie przez tkankę mózgową.

Komórki zmieniały sposób poruszania się

Naukowcy ustalili również, że pojedyncze komórki mogą w ciągu kilku dni zmieniać kształt i charakter ruchu. W szczególności komórka może przejść od przemieszczania się wzdłuż naczyń krwionośnych do samodzielnego ruchu przez tkankę mózgową.

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Za pomocą GlioTrace zespół sprawdził także wpływ substancji leczniczych na ruch komórek nowotworowych. Dwie substancje zmniejszyły ich ruchliwość i rozprzestrzenianie się w skrawkach mózgu, jednak efekty różniły się w zależności od guza uzyskanego od konkretnego pacjenta oraz typu migrujących komórek.

Wyniki leczenia wymagają dalszej weryfikacji

W niektórych modelach połączenie radioterapii i chemioterapii zwiększało odsetek komórek o określonym kształcie. Należały one do tych, które poruszały się najszybciej, i zajmowały centralne miejsce wśród przejść między różnymi stanami komórkowymi. Autorzy zaznaczają, że może to wskazywać na utrzymywanie się inwazyjnych komórek podczas leczenia, jednak potrzebne są dalsze badania, aby określić ich możliwą odporność na terapię lub rolę w nawrocie guza.

Artykuł o metodzie opublikowano w czasopiśmie Nature Communications. Oprogramowanie do analizy obrazów jest swobodnie dostępne dla innych badaczy. Twórcy podkreślają, że GlioTrace jest obecnie narzędziem badawczym i nie może jeszcze być wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących leczenia pacjentów.

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