W pakistańskiej prowincji Pendżab Urząd Skarbowy Pendżabu (PRA) wezwał wszystkie hotele i restauracje do zainstalowania systemu monitorowania elektronicznych faktur (EIMS), aby zapewnić terminowe płacenie podatków. Poinformował o tym Dawn.

Rozmowy z przedstawicielami branży

Kwestię instalacji EIMS w sektorze hotelarskim oraz przestrzegania wymogów podatkowych omówiono na spotkaniu PRA ze Stowarzyszeniem Hoteli i Restauracji w Lahaurze. Uczestnicy przeanalizowali procedurę instalacji systemu, wymagania techniczne oraz trudności, z jakimi hotele mierzą się podczas jego wdrażania.

Spotkanie poświęcono również działaniom, które mają objąć ewidencją podatkową całą branżę hotelarską i rozszerzyć bazę podatkową. Przedstawiciele stowarzyszenia zapewnili PRA o pełnej współpracy w inicjatywach dotyczących ulepszania systemu podatkowego i cyfryzacji.

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Wymóg wydawania skomputeryzowanych rachunków

Przewodniczący PRA Moazzam Iqbal Sipra podkreślił, że wydawanie klientom prawidłowo wystawionych skomputeryzowanych rachunków za świadczone usługi jest wymogiem prawnym. Według niego współpraca z biznesem może uczynić system podatkowy prostszym, bardziej przejrzystym i skuteczniejszym.

Sipra oświadczył również, że rozszerzenie bazy podatkowej będzie sprzyjać aktywności gospodarczej i kształtowaniu kultury przestrzegania przepisów podatkowych. Ostrzegł, że operatorzy biznesowi zaangażowani w oszukańcze działania przy wystawianiu elektronicznych rachunków będą ściśle monitorowani i zostaną wobec nich zastosowane surowe kary.

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