W Wielkiej Brytanii ministrowie rozważają zmianę przepisów, aby zobowiązać branżę rozrywkową do lepszej ochrony kobiet i dzieci przed nadużyciami oraz molestowaniem. Inicjatywa jest omawiana po publikacji zarzutów wobec prezentera telewizyjnego i autora książek dla dzieci Davida Walliamsa, a także po skazaniu komika Russella Branda za gwałt i napaść seksualną, informuje The Guardian.

Spotkanie z przedstawicielami branży

W przyszłym tygodniu minister kultury Lisa Nandy ma odbyć spotkanie z liderami branży telewizyjnej, filmowej i wydawniczej. Do dyskusji mogą zostać również włączeni przedstawiciele sektora sportowego.

Rząd przede wszystkim liczy na to, że branże dobrowolnie wzmocnią ochronę przed nadużyciami i molestowaniem, a także mechanizmy zachęcające do zgłaszania naruszeń. Jeśli ministrowie uznają takie kroki za niewystarczające, władze mogą sięgnąć po zmiany legislacyjne. Jednym z rozważanych środków jest obowiązkowe przystępowanie firm do Niezależnego Organu Standardów Przemysłów Kreatywnych, który rozpatruje przypadki nękania i molestowania na podstawie poufnych zgłoszeń.

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Wypowiedzi dotyczące sądowych zakazów

Śledztwo The Guardian i ITV News zawierało zarzuty, że Walliams wykorzystywał swój status i wpływy, aby nakłaniać młode kobiety do seksu. 55-letni Walliams zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom. Materiał opublikowano po tym, jak sąd oddalił jego próbę zakazania publikacji.

Minister sprawiedliwości Alex Norris oświadczył, że istnieje poważne zaniepokojenie możliwością wykorzystywania przez wpływowych mężczyzn mechanizmów prawnych do uciszania kobiet wysuwających oskarżenia, w tym sądowych zakazów i umów o zachowaniu poufności. Była minister ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt Jess Phillips powiedziała, że wiele osób w kraju nadal jest zmuszonych do milczenia z powodu takich ograniczeń prawnych.

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