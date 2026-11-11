Rząd Czech planuje znieść wszystkie obowiązkowe zasady dotyczące wartości odżywczej posiłków przygotowywanych w szkolnych stołówkach. O takich planach poinformowało Radio Prague International, powołując się na Novinky.cz.

Standardy pozostaną zaleceniami

Zgodnie z planem rządu szkoły nie będą zobowiązane do przestrzegania żadnych norm żywieniowych. Minister edukacji Robert Plaga oświadczył w środę, że standardy żywieniowe ustanowione rozporządzeniem rządowym pozostaną niewiążącymi zaleceniami.

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Krytyka ekspertów

Eksperci ds. żywienia skrytykowali planowany krok. Przez lata opracowywali zdrowszą wersję zasad żywienia w szkołach, która miała wejść w życie we wrześniu przyszłego roku.

Według Novinky.cz była to nagła decyzja premiera Andreja Babiša. Portal poinformował, że rząd planuje znieść wszystkie obowiązkowe zasady regulujące żywienie w szkolnych stołówkach.

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