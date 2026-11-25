Rząd Czech zgodził się obniżyć zasiłki dla bezrobotnych, jednocześnie decydując o utrzymaniu obecnego poziomu świadczeń dla osób odbywających przekwalifikowanie. Władze złagodziły również proponowane zmiany dla osób powyżej 52. roku życia oraz dla rodziców, informuje Radio Prague International.

Nowe stawki świadczeń

Zgodnie z propozycją, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy bezrobocia świadczenia mają zostać obniżone z 80% do 65% wcześniejszych zarobków lub podstawy obliczenia. W kolejnych dwóch miesiącach zasiłek pozostanie na obecnym poziomie 50%, a później będzie wynosił 40%.

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Stanowisko ministerstwa

Minister pracy i spraw socjalnych Aleš Juchelka, reprezentujący partię ANO, oświadczył, że poprawka do rządowego projektu ustawy jest kompromisem między odpowiedzialnym wydatkowaniem środków a potrzebami osób, którym trudniej znaleźć pracę. Jak powiedział, rząd dąży do połączenia odpowiedzialnego podejścia do wydatków ze wsparciem dla tych, którzy mają większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Izba Poselska Czech ma rozpatrzyć zmiany w systemie zasiłków dla bezrobotnych w czwartek.

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