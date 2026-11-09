Czeski rząd zatwierdził utworzenie nowej rady, która będzie koordynować krajową politykę w dziedzinie sztucznej inteligencji. Radzie będzie przewodniczył premier Andrej Babiš (ANO), a w jej skład wejdą urzędnicy rządowi, badacze i przedstawiciele biznesu.

Koordynacja polityki w dziedzinie AI

Jak informuje Radio Prague International, według Babiša celem inicjatywy jest zwiększenie konkurencyjności Czech oraz reagowanie na kwestie bezpieczeństwa związane ze sztuczną inteligencją.

Do priorytetów rady należy wdrażanie sztucznej inteligencji w administracji publicznej, wspieranie biznesu oraz realizacja krajowej strategii AI. Nowy organ będzie koordynował politykę państwa w tej dziedzinie.

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Nadzór i testowanie technologii

Rząd zatwierdził również przepisy określające uprawnienia nadzorcze oraz ramy regulacyjne dotyczące testowania nowych technologii sztucznej inteligencji. Głównym organem nadzorczym będzie Czeski Urząd Telekomunikacyjny.

Decyzja rządu obejmuje koordynację polityki w dziedzinie AI, realizację krajowej strategii oraz ustanowienie zasad nadzoru nad testowaniem nowych technologii.

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