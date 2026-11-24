Rząd Czech zatwierdził udział kraju w drugim etapie programu European Security Action for Europe (SAFE). We wtorek poinformował o tym minister obrony Jaromír Zůna, jak podało Radio Prague International.

Finansowanie programu

SAFE to europejski program kredytowania obronności, który udziela pożyczek na zakup sprzętu wojskowego. Rząd zatwierdził udział Czech w kolejnej rundzie programu po tym, jak kraj zdecydował się skorzystać z tego mechanizmu w pierwszej rundzie.

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Według Zůny Czechy liczą na pozyskanie w drugiej rundzie nieco większych środków niż w pierwszej. W pierwszej rundzie kraj zdecydował się zaciągnąć pożyczkę w wysokości około 50 mld koron czeskich.

Kierunki wydatków

Środki mają zostać wykorzystane przede wszystkim na rozbudowę ciężkiej brygady i wzmocnienie obrony powietrznej. Finansowanie ma również zostać przeznaczone na zakup radarów, amunicji i dronów. Minister wskazał te kierunki jako główne zastosowania środków z pożyczki.

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