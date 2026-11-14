W Chile rząd przedłożył Kongresowi projekt ustawy, który ma anulować planowaną podwyżkę cen paliw. Stało się to po tym, jak związki zawodowe przewoźników towarowych zablokowały dwie główne autostrady, domagając się reakcji władz na wysokie koszty paliwa i wydatki operacyjne.

Jak informuje NPR, strajk zakończył się w piątek po ustępstwach rządu. Oczekuje się, że Kongres może zatwierdzić projekt ustawy w tym miesiącu, jednak niezadowolenie społeczeństwa z wysokich kosztów życia utrzymuje się.

Protesty przeciwko cenom i polityce rządu

W lipcu rząd prezydenta José Antonio Kasta nie zastosował dostępnego państwu mechanizmu antyinflacyjnego, który mógł złagodzić wzrost cen paliw. NPR wiąże tę podwyżkę z wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi. Po gwałtownym wzroście cen kierowcy ustawiali się w kolejkach na stacjach paliw, a w kraju rozpoczęły się protesty.

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W Santiago uczestnicy demonstracji występowali również przeciwko polityce rządu w dziedzinach edukacji, nauki, kultury, środowiska i praw człowieka. Policja blokowała ulice i używała armatek wodnych do rozpędzania protestujących.

Poparcie dla prezydenta i cięcia budżetowe

Dodatkowe oburzenie wywołały informacje o dekretach, którymi skrócono kary 56 więźniom. Według NPR wśród ich przestępstw były gwałty na dzieciach i naruszenia praw człowieka w czasach dyktatury. Kast przyznał, że był to błąd, ale poparł podsekretarza, który podpisał dekrety.

Poparcie dla prezydenta, który sprawuje władzę od ośmiu miesięcy, wynosi 24%. Jego propozycja budżetowa, rozpatrywana przez Kongres, przewiduje cięcia wydatków na edukację, kulturę, naukę oraz szereg programów społecznych.

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