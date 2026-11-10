W Demokratycznej Republice Konga najwięcej nowych zgłoszeń przypadków Eboli napływa z prowincji Kiwu Północne — oświadczył minister zdrowia Roger Kamba na posiedzeniu rządu 6 listopada. Informuje o tym The Rio Times.

Ituri pozostaje prowincją o największej skumulowanej liczbie przypadków od ogłoszenia wybuchu epidemii 15 maja: przypada na nią 70% wszystkich zgłoszonych przypadków. Jednocześnie, według rządu DR Konga, w Ituri odnotowano 37,1% nowych przypadków. W komunikacie nie sprecyzowano okresu, dla którego obliczono ten wskaźnik.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia

Według stanu na 3 listopada Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała 10 668 potwierdzonych przypadków zachorowania i 5 198 zgonów w ośmiu prowincjach DR Konga. Czynnikiem wywołującym epidemię jest wirus Bundibugyo, jeden z gatunków wirusa Ebola. WHO podaje również dane o 2 881 ozdrowieniach, które są zgodne z danymi rządowymi.

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W ciągu 21 dni poprzedzających 3 listopada WHO zarejestrowała 1 463 nowe potwierdzone przypadki: 710 w Ituri i 640 w Kiwu Północnym. Może to wskazywać, że przesunięcie aktywnego ogniska nastąpiło niedawno. Transmisja zakażenia ogólnie pozostaje wysoka: w tym okresie przypadki wykryto w 51 z 67 stref zdrowotnych.

Ataki utrudniają pracę medyków

Kiwu Północne to granicząca z Rwandą i Ugandą prowincja, w której działają grupy zbrojne. Policja miasta Beni oświadczyła, że w nocy 7 listopada uzbrojeni ludzie próbowali podpalić ośrodek leczenia Eboli prowadzony przez organizację Lekarze bez Granic. Według policji na miejscu znaleziono butelki z benzyną.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł 7 listopada, że ataki na placówki medyczne w Kiwu Północnym podważają działania na rzecz opanowania epidemii. Jednocześnie rząd DR Konga poinformował, że w 25 z 58 dotkniętych stref zdrowotnych nie odnotowano nowych przypadków przez co najmniej 21 dni.

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