W Berlinie rząd Jemenu wezwał Niemcy i europejskich partnerów do udzielenia pilnego wsparcia politycznego i gospodarczego w celu przeciwdziałania Huti, odbudowy instytucji państwowych i ochrony żeglugi międzynarodowej. O serii spotkań minister spraw zagranicznych i spraw emigrantów Jemenu Afrah Al-Zouby z niemieckimi urzędnikami, parlamentarzystami, dyplomatami i ekspertami informuje Asharq Al-Awsat.

Spotkania w Berlinie

Podczas okrągłego stołu Fundacji Körbera w ramach Berlin Political Breakfast Al-Zouba oświadczyła, że międzynarodowa tolerancja wobec naruszeń ze strony Huti, jej zdaniem, umożliwiła ugrupowaniu rozszerzenie destabilizującej działalności poza Jemen. Powiązała obecną eskalację ze zbrojnym zajęciem przez Huti stolicy, Sany, we wrześniu 2014 roku oraz wskazała na zagrożenie dla żeglugi w Cieśninie Bab al-Mandab.

Podczas innej dyskusji, zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera, minister oświadczyła, że zagrożenie ze strony Huti rozciąga się na bezpieczeństwo regionalne i żeglugę międzynarodową. Twierdziła również, że ugrupowanie koordynuje działania z grupami terrorystycznymi w Rogu Afryki, w tym z somalijskim ugrupowaniem Asz-Szabab.

Al-Zouba powiązała odrzucanie przez Huti wysiłków pokojowych i próby ustanowienia kontroli nad Cieśniną Bab al-Mandab z rozpoczęciem operacji „Fajr Jemen”. Według niej operacja ma na celu odbudowę instytucji państwowych i ochronę morskich szlaków handlu międzynarodowego.

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Bezpieczeństwo na morzu i sytuacja w Taiz

Minister wezwała Niemcy i europejskich partnerów do wsparcia jemeńskiej straży przybrzeżnej oraz systemów morskiego nadzoru granicznego. Według niej mogłoby to wzmocnić przeciwdziałanie przemytowi irańskiej broni i technologii wojskowych do Huti.

Osobnym tematem rozmów była sytuacja humanitarna w Taiz. Al-Zouba oświadczyła, że ograniczany jest dostęp żywności, leków i innych niezbędnych towarów do miasta, zamykane są placówki medyczne, a ewakuacja pacjentów i rannych cywilów bezpiecznymi korytarzami jest utrudniana. Nazwała takie działania zbiorową karą dla ludności cywilnej.

Na spotkaniu z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Arminem Laschetem minister opowiedziała również o pracy międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu z tymczasowej stolicy, Adenu. Według jemeńskich mediów państwowych Laschet wyraził zaniepokojenie naruszeniami praw człowieka przez Huti, w tym rekrutowaniem dzieci, oraz podkreślił, że ataki na żeglugę na Morzu Czerwonym zagrażają bezpieczeństwu gospodarczemu państw UE i świata.

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