28 października rząd Estonii postanowił nie poprzeć trzech opozycyjnych projektów ustaw dotyczących obniżenia akcyzy na paliwa. Ministerstwo Finansów kraju uważa, że takie działania znacząco zmniejszyłyby dochody budżetowe, lecz miałyby jedynie ograniczony wpływ na ceny na stacjach paliw, informuje ERR News.

Ocena strat budżetowych

Najszerszy projekt przedłożyła grupa parlamentarna EKRE. Przewidywał on obniżenie akcyzy na benzynę, olej napędowy, gaz i paliwo opałowe do minimalnych stawek dopuszczonych w UE, a także ustalenie 9-procentowej stawki VAT dla paliw objętych akcyzą.

Według oceny Ministerstwa Finansów realizacja tej inicjatywy zmniejszyłaby dochody budżetu państwa o 292,1 mln euro w 2027 roku. Gdyby obniżone stawki obowiązywały do końca 2030 roku, łączne straty mogłyby sięgnąć 1,436 mld euro.

Dwa kolejne projekty ustaw, złożone przez grupę parlamentarną Isamaa i Partię Socjaldemokratyczną wraz z kilkoma posłami, proponowały obniżenie na sześć miesięcy akcyzy na olej napędowy do minimalnego poziomu UE — 330 euro za 1 tys. litrów. Ministerstwo oszacowało straty budżetowe wynikające z tego kroku na 51,6 mln euro: 14,9 mln euro w 2026 roku i 36,7 mln euro w 2027 roku.

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Wpływ na ceny i stanowisko rządu

Ministerstwo Finansów wyliczyło, że obniżenie akcyzy na olej napędowy do 330 euro za 1 tys. litrów mogłoby obniżyć cenę paliwa o około 0,085 euro za litr. Według jego oceny do konsumentów trafiłoby około 70% potencjalnej korzyści z obniżki podatku.

Minister finansów Jürgen Ligi podał przykład Łotwy, gdzie po tymczasowym obniżeniu akcyzy na olej napędowy w kwietniu jego cena detaliczna spadła średnio o 0,0495 euro za litr przy maksymalnie możliwej obniżce o 0,086 euro. Według łotewskiego organu ds. konkurencji konsumenci otrzymali około 58% potencjalnego efektu.

Ligi oświadczył również, że wzrost cen paliw w tym roku jest przede wszystkim związany ze zmniejszeniem podaży z powodu konfliktu w Cieśninie Ormuz. Jego zdaniem stymulowanie popytu poprzez obniżki podatków nie rozwiąże problemu. Zamiast szerokiego obniżania akcyzy ministerstwo proponuje kierować ograniczone środki budżetowe na ukierunkowane wsparcie najbardziej wrażliwych gospodarstw domowych i sektorów gospodarki.

Ministerstwo Finansów wskazało także na prawne i techniczne niedociągnięcia projektu EKRE: nie zawiera on pełnego brzmienia proponowanych zmian legislacyjnych ani oceny skutków. Resort zaznaczył, że obniżona stawka VAT na paliwa, z wyjątkiem gazu ziemnego, byłaby sprzeczna z dyrektywami UE. Według oceny ministerstwa obniżenie VAT wyłącznie na gaz ziemny zmniejszyłoby roczne wpływy podatkowe o około 11 mln euro.

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